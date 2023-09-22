В ГСЧС дали советы, как вести себя, если оказались под завалом

В ГСЧС дали украинцам полезные советы и объяснили, как нужно действовать, если после обстрела оказались под завалами. Важно сохранять спокойствие и не паниковать. В случае, когда нет сил и возможности выбраться своими силами, зовите на помощь и ждите спасателей.
Также соблюдайте следующие правила:
- В "минуту тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать оказавшихся под завалами людей, следует как можно громче кричать и подавать сигналы.
- Если рядом есть мобильный телефон и связь, следует позвонить родным или по номеру 101 и сообщить, где вы находитесь.
- Если вас заметили, нужно помнить, что нужно время для освобождения, поэтому попробуйте успокоиться и ждать помощи.
- Если вас никто не слышит, сначала нужно оценить обстановку вокруг.
- Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно - сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти концовку.
Очень важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.
- Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на травмы и раны. По возможности окажите себе и другим людям первую домедицинскую помощь.
- Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться самостоятельно - продолжайте звать помощи и ждать спасателей.
- В ожидании спасения старайтесь не получить переохлаждение (если рядом есть какая-то одежда попробуйте завернуться в нее).
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