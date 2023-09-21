Зеленскому отказали в выступлении на совместном заседании палат Конгресса США, - спикер Палаты представителей

Отказ аргументировали недостаточностью времени на выступление.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не разрешили выступить на совместном заседании верхней и нижней палат Конгресса США. Об этом заявил спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти, передает The Guardian.

Чиновник заявил, что отклонил просьбу главы украинского государства о выступлении на совместном заседании двух палат Конгресса США.

По его словам, для совместного выступления не было достаточного количества времени, учитывая напряженную законодательную неделю.

Маккарти также уточнил, что для Зеленского будет организована встреча с членами Конгресса. Подобные встречи проводились и для премьер-министров Великобритании и Италии во время недавних визитов.

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