Куда обращаться в случае потери связи с защитником: подробности

Если военный более 3 дней не выходит на связь, – необходимо обратиться к его командиру.

Источник фото: commissioner.minre.gov.ua

Иногда могут возникать ситуации, когда связь с военным обрывается по объективным причинам. В таких случаях родные и близкие защитника должны действовать благоразумно и вовремя. Министерство обороны Украины разъясняет, куда обращаться в случае потери связи с военным.

Таким образом, если связь с военным потеряна без предупреждения, и он отсутствует дольше, чем обычно, первым шагом является обратиться к непосредственному командиру защитника.

В случае отсутствия связи с непосредственным командиром, родные могут обратиться к командиру части или к его заместителю, который отвечает за морально-психологическое обеспечение военнослужащих.

Если потеря контакта с военнослужащим длится более 10 дней, и командиры также не доступны для связи, родственникам рекомендуется обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту призыва защитника.

В Министерстве обороны Украины также предоставляют советы по уменьшению риска потери контакта с военными и их семьями. Рекомендации включают в себя:

Определение периодичности связи и графика звонков.

Согласование, кто и когда должен звонить первым.

Обсуждение ситуаций, в которых родственники могут обращаться к командирам или боевым побратимам защитника.

Обеспечение эффективной связи может быть полезным в трудных ситуациях и способствовать безопасности и пониманию между военнослужащими и их семьями.

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