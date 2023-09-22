Ребенок умер от передозировки: подозревают 17-летнего юношу в продаже наркотиков

17-летний одессит подозревается в продаже наркотиков, которые привели к смерти школьницы в Одессе.

Источник фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Полиция Одессы задержала 17-летнего юношу, которого подозревают в продаже наркотиков, которые привели к отравлению и смерти несовершеннолетней школьницы. За ним закреплено подозрение по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание от шести до десяти лет лишения свободы, - сообщили в полиции региона.

Происшествие произошло, когда медики госпитализировали несовершеннолетнюю школьницу, которая отравилась наркотическими препаратами и позже умерла. Полиция получила сообщение от медицинского персонала о подозрении в смерти ребенка и внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований.

При осмотре дома, где проживала умершая девочка, полиция нашла амфетамин, результаты экспресс-теста подтвердили его наркотический характер. Также выявлено, что умерший ребенок приобрел эти наркотики от 17-летнего местного жителя.

Расследуя событие, полиция установила, что подозреваемый заказывал наркотики через мессенджеры, получал координаты для их забора, а затем продавал их. Во время обыска в квартире юноши правоохранители изъяли различные наркотические вещества, весы, упаковочный материал, телефон и другие предметы, связанные со сбытом наркотиков.

Подозреваемому сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропного вещества и особо опасного психотропного вещества, а также в сбыте наркотиков. Проводится дальнейшее следствие с целью выяснения всех обстоятельств происшествия и установления возможных сообщников.

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