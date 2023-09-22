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  1. В Україні

Зниклого безвісти чемпіона України з волейболу знайшли мертвим у Празі

10:08, 22 вересня 2023
20-річного спортсмена-волейболіста Михайла Цугорки, який зник у Празі, за кілька днів знайшли мертвим.
Зниклого безвісти чемпіона України з волейболу знайшли мертвим у Празі
Джерело фото: Facebook / Олена Сопотницька
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20-річного волейболіста Михайла Цугорки з Закарпаття, який зник безвісти у Празі, знайшли мертвим. Про це повідомила Олена Сопотницька, працівниця ТНПУ ім. В.Гнатюка, де Михайло навчався.

«У це важко повірити і неможливо усвідомити, але сталося непоправне.... Волейбольна родина глибоко сумує з приводу передчасної смерті студента факультету фізичного виховання, гравця чоловічої волейбольної команди ТНПУ,  Михайла Цугорка, – написала вона на сторінці у фейсбук. – Раптова звістка про смерть Михайла вразила серця всіх, хто його знав. Пішов з життя талановитий спортсмен-волейболіст, людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця, дружелюбний та завжди усміхнений, життєрадісний, повний сил, мрій, планів на щасливе майбутнє», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спортсмена знайшли мертвим у Празі, де він перебував разом з дівчиною. 17 вересня вони мали разом летіти до Парижа, але напередодні Михайло зник. За кілька днів знайшли його тіло. Причини смерті наразі не повідомляють.

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