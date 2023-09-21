Пілотна версія 5G може запрацювати в Україні наступного року, — Федоров

Водночас Мінцифри працює і над поліпшенням 4G.

В Україні планують запустити пілотну версію технології 5G вже в 2024 році. Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю Forbes.

«Зараз працюємо над 5G, ведемо перемовини з однією компанією. Сподіваюсь, пілотний запуск буде вже у наступному році», - сказав він.

Водночас Мінцифри працює і над поліпшенням 4G.

«Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Проте ситуація змінюється», - зазначив він.

Раніше ми писали, що українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.