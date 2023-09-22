Яку зарплатню потрібно отримувати українцям, щоб мати пенсію понад 10 000 гривень

З'явилися деталі про те, яку зарплату потрібно отримувати, щоб отримувати пенсію у розмірі понад 10 000 гривень в Україні.

Українські пенсіонери можуть очікувати на пенсію, яка складатиме близько 29% від розміру їхньої заробітної плати. Однак розмір пенсії суттєво залежить від рівня зарплати та стажу, – повідомляє Тoday.ua.

Офіційно отримуючи «мінімалку», громадяни матимуть право на мінімальну пенсію, яка зараз становить 2093 гривні.

Для українців із середньою зарплатою в розмірі 15 000-16 000 гривень, розмір пенсії становитиме приблизно 4500 гривень. Проте важливо враховувати, що обов'язковою умовою є 35-річний стаж.

Щоб отримати пенсію в розмірі понад 10 000 гривень, громадянам потрібно офіційно отримувати зарплату у розмірі понад 33 000 гривень. Розмір пенсії у кожному конкретному випадку може відрізнятися в залежності від розміру зарплати та стажу роботи.

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