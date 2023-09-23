Incredible Tech: в Украине создали каталог об украинском ИТ

В каталог вошли 96 перспективных продуктовых ИТ-компаний и 31 успешный украинский ИТ-продукт.

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Министерство цифровой трансформации Украины и Ассоциация IT Ukraine представили каталог Incredible Tech (ссылка на каталог), в который вошли 96 перспективных продуктовых ИТ-компаний и 31 успешный украинский ИТ-продукт.

Как отметили в Минцифры, украинская ИТ-индустрия занимает второе место среди экспортоориентированных отраслей. Сфера насчитывает около 2 300 компаний, в которых работает более 330 000 ИТ-специалистов. 72% украинских IT-компаний производят именно продукты.

Каталог Incredible Tech не только представляет лучшие украинские ИТ-продукты, но и позволяет потенциальным инвесторам и партнерам получить полный объем информации о возможностях украинской tech-индустрии.

В каталог вошли компании, работающие в разных направлениях – от оборонных технологий и государственных цифровых продуктов до Legal tech и Health tech.

Это украинские компании и ИТ-продукты, имеющие украинскую регистрацию, украинца-основателя и офис или представительство в Украине. Отбор компаний провел независимый экспертный совет, в составе которого представители Минцифры, фаундеры и СЕО tech-компаний, инвесторы.

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