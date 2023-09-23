В Киеве загорелась квартира в многоэтажке

В субботу, 23 сентября, в Днепровском районе столицы произошел пожар в квартире.
Как сообщила пресс-служба ГСЧС в г. Киеве, инцидент произошел по ул. Каховской, 62-а
«В ходе ликвидации был обнаружен пострадавший с 15% ожогов левой руки. Предварительно, это владелец, который пытался тушить пожар до прибытия спасателей», - говорится в сообщении.
Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Киевской области во время пожара сгорел заживо мужчина.
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