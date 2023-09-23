У Києві спалахнула квартира в багатоповерхівці

Власник квартири намагався загасити пожежу до прибуття рятувальників.

У суботу, 23 вересня, в Дніпровському районі столиці сталася пожежа в квартирі.

Як повідомила пресслужба ДСНС у м.Києві, інцидент стався по вул. Каховській, 62-а.

«В ході ліквідації було виявлено потерпілого з 15% опіків лівої руки. Попередньо, це власник, який намагався гасити пожежу до прибуття рятувальників», - сказано у повідомленні.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше ми писали, що на Київщині під час пожежі згорів живцем чоловік.

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