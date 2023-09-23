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Чехія призначила нового посла в Україні – дипмісію у Києві очолить Радек Пех

19:59, 23 вересня 2023
Радек Пех змінить у Києві Радека Матулу.
Чехія призначила нового посла в Україні – дипмісію у Києві очолить Радек Пех
Джерело фото: DELFI / Šarūnas Mažeika
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Чехія направляє нових послів до України та Польщі. Дипмісію у Києві очолить Радек Пех, у Польщі - Бржетислав Данчак.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише «Radio Prague International».

«Чехія направляє нових послів у два ключові для нашої зовнішньої політики та політики безпеки пункти. Радек Пех отримав схвалення української сторони та замінить у Києві посла Матулу. Також агреман отримав і Бржетислав Данчак, який обійме посаду посла у Польщі», – сказав Ліпавський.

За його словами, обидва дипломати відбудуть до місця служби протягом осені.

Радек Пех змінить у Києві Радека Матулу, який перебуває в Україні вже шість років. З 2017 року Пех обіймав посаду посла Чехії у Копенгагені, раніше очолював чеські дипмісії у Фінляндії та Естонії, Румунії та Молдові, а також у Литві та працював на посаді директора кількох департаментів МЗС Чехії.

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