Білий дім поки не підтверджує плани про передачу Україні ракет ATACMS

У США кажуть, що підтримуватимуть Україну і далі, але поки що мова не йде про ATACMS.

Білий дім і Пентагон не підтверджують інформацію про плани США надати Україні балістичні ракети ATACMS. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Президент (Джо Байден - ред.) уже говорив неодноразово, що передача АТАСМS імовірна в майбутньому. Але я не маю нової інформації, щоб оголосити її", - заявила Жан-П'єр.

Вона додала, що під час зустрічі президента США Джо Байдена з українським лідером Володимиром Зеленський, перший надіслав світові потужний сигнал про те, що Штати й надалі підтримуватимуть нашу країну. Підтвердженням цьому є новий пакет оборонної допомоги.

Нагадаємо, що у ЗМІ з’явилася інформація, що Байден пообіцяв Президенту України Володимиру Зеленському, що США нададуть невелику кількість ракет дального радіусу.

Тим часом сам Байден сказав, що він не буде надавати ATACMS Україні у найближчому пакеті допомоги.

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