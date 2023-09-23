Белый дом пока не подтверждает планы о передаче Украине ракет ATACMS

В США говорят, что будут поддерживать Украину и дальше, но пока речь не идет об ATACMS.

Белый дом и Пентагон не подтверждают информацию о планах США предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент (Джо Байден - ред.) уже говорил неоднократно, что передача АТАСМS возможна в будущем. Но у меня нет новой информации, чтобы объявить ее", - заявила Жан-Пьер.

Она добавила, что во время встречи президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, первый послал миру мощный сигнал о том, что Штаты и дальше будут поддерживать нашу страну. Подтверждением тому является новый пакет оборонной помощи.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что Байден пообещал Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса.

Тем временем сам Байден сказал, что он не будет предоставлять ATACMS Украине в ближайшем пакете помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.