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Белый дом пока не подтверждает планы о передаче Украине ракет ATACMS

15:18, 23 сентября 2023
В США говорят, что будут поддерживать Украину и дальше, но пока речь не идет об ATACMS.
Белый дом пока не подтверждает планы о передаче Украине ракет ATACMS
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Белый дом и Пентагон не подтверждают информацию о планах США предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент (Джо Байден - ред.) уже говорил неоднократно, что передача АТАСМS возможна в будущем. Но у меня нет новой информации, чтобы объявить ее", - заявила Жан-Пьер.

Она добавила, что во время встречи президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, первый послал миру мощный сигнал о том, что Штаты и дальше будут поддерживать нашу страну. Подтверждением тому является новый пакет оборонной помощи.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что Байден пообещал Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса.

Тем временем сам Байден сказал, что он не будет предоставлять ATACMS Украине в ближайшем пакете помощи.

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