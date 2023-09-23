Соединенные Штаты Америки назначили Роберта Сторча главным контролером за помощью Украине

Сторч будет занимать должность с 18 октября.

Источник фото: dodig.mil

Офис генерального инспектора Министерства обороны США сообщил о назначении ведущего контролера по надзору за помощью Украине.

Им стал генеральный инспектор ведомства Роберт Сторч.

Сторч будет занимать должность ведущего генерального инспектора операции «Атлантическая решимость» с 18 октября.

«Это назначение расширяет наши существующие надзорные возможности и позволит нам предоставить еще большую уверенность Конгрессу и налогоплательщикам США в том, что помощь США достигает предполагаемых бенефициаров, достигает поставленных целей и не содержит мошенничества и коррупции», - сказала и.о. генерального инспектора Даяна Шоу, которая будет исполнять обязанности ассоциированного руководителя IG.

Как мы писали ранее, Пентагон направил в Украину специального представителя и команду по надзору за использованием помощи США.

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