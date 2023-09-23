Сполучені Штати Америки призначили Роберта Сторча головним контролером за допомогою Україні

Сторч обійматиме посаду із 18 жовтня.

Джерело фото: dodig.mil

Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США повідомив про призначення провідного контролера з нагляду за допомогою Україні.

Ним став генеральний інспектор відомства Роберт Сторч.

Сторч обійматиме посаду провідного генерального інспектора операції «Атлантична рішучість» із 18 жовтня.

«Це призначення розширює наші існуючі наглядові можливості та дозволить нам надати ще більшу впевненість Конгресу та платникам податків США в тому, що допомога США досягає передбачуваних бенефіціарів, досягає поставлених цілей і не містить шахрайства та корупції», - сказала в.о. генерального інспектора Даяна Шоу, яка виконуватиме обов’язки асоційованого керівника IG.

Як ми писали раніше, Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США.

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