В Італії затримали понад пів сотні мафіозі з клану «Ндрангета»

Затриманих підозрюють у різній злочинній діяльності, включаючи торгівлю наркотиками, відмивання грошей та здирство.

Італійські правоохоронці затримали ще понад 50 осіб час нової масштабної спеціальної операції проти мафіозного угруповання «Ндрангета», повідомляє Reuters.

Поліція розповіла, що 38 осіб були відправлені під варту, шістьох поміщено під домашній арешт, а ще вісьмом особам наказали не залишати рідні міста.

Операцію під назвою «Карпантос», у якій брали участь понад 400 осіб, очолив прокурор Нікола Ґраттері, один із найвідоміших антимафіозних слідчих Італії.

Зазначається, що італійські слідчі виявили різну злочинну діяльність, пов'язану з «Ндрангетою», включаючи широкомасштабну торгівлю наркотиками, відмивання грошей і вимагання.

Як відомо, у останні роки Ндрангета витіснила сицилійську Коза ностру як найпотужнішу мафіозну організацію Італії та поширилася по Європі та інших країнах світу.

Раніше ми писали, в Італії затримали 49 мафіозі.

А ще в Італії затримали ватажка мафії «Коза ностра», який переховувався 30 років.

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