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  1. Суспільство

Благодійний внесок надійшов на ім'я пенсіонера: як швидко він зможе отримати частину пенсії

18:22, 23 вересня 2023
70 % благодійної пожертви спрямовується пенсіонеру не пізніше одного місяця з дня надходження коштів.
Благодійний внесок надійшов на ім'я пенсіонера: як швидко він зможе отримати частину пенсії
Зображення: freepik.com
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У Пенсійному фонді України зазначили, що благодійний персоналізований внесок, здійснений на користь конкретного пенсіонера, включається у виплатні документи в наступному виплатному періоді.

Це пояснили у ПФУ, відповідаючи на питання, як швидко пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла на його ім’я як благодійна пожертва.

70 % благодійної пожертви спрямовується пенсіонеру не пізніше одного місяця з дня надходження коштів (пункт 6 Постанови правління Пенсійного фонду України від 15 лютого 2023 року № 8-1 «Про затвердження Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові» (зі змінами)).

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