У Колумбії суддя оскандалилася, замовивши до будівлі суду чоловіка для «брудних танців»

Після скандалу із «брудними танцями» суддя заявила, що «ми просто розважалися».

Фото: elpais.com.co

У Колумбії суддя Вівіан Поланія опинилася у центрі великого скандалу після відео, на якому для неї танцює чоловік прямо у будівлі суду в Кукуті, передає Daily Star.

У відео, яке вже опублікували в мережі, суддя сидить на стільці, а в цей час чоловік у фартуху кружляє біля неї, годує її вафлями і треться об неї.

Під час танцю люди у будівлі зняли зухвалі сцени на свої телефони.

У розмові з місцевими ЗМІ Поланія сказала: «Нас запросили на вечірку на честь Дня кохання та дружби, її назвали «барвною вечіркою». Ще вона додала, що «ми просто розважалися».

Однак представник Секційної судової ради Північного Сантандера та Араукі заявив: «Ми у спільній роботі з Секційним управлінням судової адміністрації Кукути вважаємо за необхідне встановити керівні принципи, які повинні дотримуватися посадовими особами та співробітниками щодо ефективного використання громадських місць».

Відео танців у будівлі суду можна подивитись за посиланням.

Нагадаємо, це не вперше, коли Вівіан Поланія потрапляє у великий скандал. Минулого року її усунули з посади на три місяці за те, що вона була у білизні і курила під час слухань, які проводили по відеозв'язку.

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