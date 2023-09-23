В Колумбии судья оскандалилась, заказав в здание суда мужчину для «грязных танцев»

После скандала с «грязными танцами» судья заявила, что «мы просто развлекались».

Фото: elpais.com.co

В Колумбии судья Вивиан Полания оказалась в центре большого скандала после видео, на котором для нее танцует мужчина прямо в здании суда в Кукуте, передает Daily Star.

В видео, которое уже опубликовали в сети, судья сидит на стуле, пока мужчина в переднике кружит над ней, кормит ее вафлями и трется о нее.

Во время танца люди в здании сняли дерзкие сцены на свои телефоны.

В беседе с местными СМИ Полания сказала: «Нас пригласили на вечеринку в честь Дня любви и дружбы, ее назвали «красочной вечеринкой». Еще она добавила, что «мы просто развлекались».

Однако представитель Секционного судебного совета Северного Сантандера и Арауки заявил: «Мы в совместной работе с Секционным управлением судебной администрации Кукуты считаем необходимым установить руководящие принципы, которые должны придерживаться должностными лицами и сотрудниками по эффективному использованию общественных мест».

Видео танцев в здании суда можно посмотреть по ссылке.

Напомним, это не в первый раз, когда Вивиан Полания попадает в большой скандал. В прошлом году ее отстранили от должности на три месяца за то, что она явилась в белье и курила во время слушаний, которые проводили по видеосвязи.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.