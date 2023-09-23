В США на аукционе продали редкую купюру номиналом $10 тысяч времен Великой депрессии

Купюру продали за $480 тысяч.

Источник фото: Heritage Auctions/CNN

В США купюру номиналом $10 тысяч, которая датируется временами Великой депрессии, продали на аукционе за $480 тысяч.

Об этом пишет «CNN».

Банкноту с портретом Салмона Чейза – министра финансов при президентстве Линкольна, выпустили в 1934 году.

В сентябре 2020 года самая большая сумма, за которую была продана купюра в 10 000 долларов 1934 года, составила 384 000 долларов, сообщил CNN представитель аукционного дома, добавив, что эта продажа «устанавливает рекорд для купюры 1934 года».

Банкнота $10 тысяч — это самый высокий номинал банкноты, когда-либо находившейся в публичном обращении. Также существовала купюра номиналом в $100 тысяч, однако ее использовали только для перевода средств между банками Федеральной резервной системы.

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