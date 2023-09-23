У США на аукціоні продали рідкісну купюру номіналом $10 тисяч часів Великої депресії

Купюру продали за $480 тисяч.

Джерело фото: Heritage Auctions/CNN

У США купюру номіналом $10 тисяч, яка датується часами Великої депресії, продали на аукціоні за $480 тисяч.

Про це пише «CNN».

Банкноту з портретом Салмона Чейза — міністра фінансів за президентства Лінкольна, випустили в 1934 році.

У вересні 2020 року найбільша сума, за яку було продано купюру в 10 000 доларів 1934 року, становила 384 000 доларів, повідомив CNN представник аукціонного дому, додавши, що цей продаж «встановлює рекорд для купюри 1934 року».

Банкнота $10 тисяч — це найвищий номінал банкноти, що коли-небудь була в публічному обігу. Також існувала купюра номіналом $100 тисяч, однак її використовували лише для переказу коштів між банками Федеральної резервної системи.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.