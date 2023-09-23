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  1. В Україні

У США на аукціоні продали рідкісну купюру номіналом $10 тисяч часів Великої депресії

17:45, 23 вересня 2023
Купюру продали за $480 тисяч.
У США на аукціоні продали рідкісну купюру номіналом $10 тисяч часів Великої депресії
Джерело фото: Heritage Auctions/CNN
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У США купюру номіналом $10 тисяч, яка датується часами Великої депресії, продали на аукціоні за $480 тисяч.

Про це пише «CNN».

Банкноту з портретом Салмона Чейза — міністра фінансів за президентства Лінкольна, випустили в 1934 році.

У вересні 2020 року найбільша сума, за яку було продано купюру в 10 000 доларів 1934 року, становила 384 000 доларів, повідомив CNN представник аукціонного дому, додавши, що цей продаж «встановлює рекорд для купюри 1934 року».

Банкнота $10 тисяч — це найвищий номінал банкноти, що коли-небудь була в публічному обігу. Також існувала купюра номіналом $100 тисяч, однак її використовували лише для переказу коштів між банками Федеральної резервної системи.

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