Як внести зміни в особисті дані на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду

Можна звернутися до Фонду, щоб виправити/актуалізувати інформацію.

Джерело фото: pfu.gov.ua

Якщо в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України застрахована особа виявила неактуальні чи неправильні відомості про себе (наприклад, помилку в даті народження, прізвищі тощо), можна звернутися до Фонду, щоб виправити/актуалізувати інформацію.

У ПФУ надали алгоритм дій:

Зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

В лівому боковому меню розділу “Комунікації з ПФУ” оберіть пункт “Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб” (далі — Анкета).

Заповніть екранну форму Анкети.

Поставте позначку в чек-боксі “Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних”.

Прикріпіть скан-копію паспорта, інших документів, що підтверджують актуальні/правильні дані (наприклад, свідоцтво про шлюб, зміну прізвища, імені, по батькові).

Підпишіть Анкету за допомогою КЕП: оберіть файл ключа та введіть пароль. Натисніть кнопку “Підписати та відправити до ПФУ”. Після відправлення заяви на екрані з’явиться повідомлення “Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ”.

Результат обробки заяви перегляньте в особистому кабінеті в розділі “Мої звернення”. Після того, як фахівець Фонду опрацює Анкету, звернення набуде статусу “Виконано”.

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