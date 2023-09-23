Як внести зміни в особисті дані на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду

Якщо в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України застрахована особа виявила неактуальні чи неправильні відомості про себе (наприклад, помилку в даті народження, прізвищі тощо), можна звернутися до Фонду, щоб виправити/актуалізувати інформацію.
У ПФУ надали алгоритм дій:
- Зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- В лівому боковому меню розділу “Комунікації з ПФУ” оберіть пункт “Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб” (далі — Анкета).
- Заповніть екранну форму Анкети.
- Поставте позначку в чек-боксі “Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних”.
- Прикріпіть скан-копію паспорта, інших документів, що підтверджують актуальні/правильні дані (наприклад, свідоцтво про шлюб, зміну прізвища, імені, по батькові).
- Підпишіть Анкету за допомогою КЕП: оберіть файл ключа та введіть пароль. Натисніть кнопку “Підписати та відправити до ПФУ”. Після відправлення заяви на екрані з’явиться повідомлення “Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ”.
- Результат обробки заяви перегляньте в особистому кабінеті в розділі “Мої звернення”. Після того, як фахівець Фонду опрацює Анкету, звернення набуде статусу “Виконано”.
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