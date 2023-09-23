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  1. Суспільство

Як внести зміни в особисті дані на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду

17:25, 23 вересня 2023
Можна звернутися до Фонду, щоб виправити/актуалізувати інформацію.
Як внести зміни в особисті дані на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду
Джерело фото: pfu.gov.ua
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Якщо в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України застрахована особа виявила неактуальні чи неправильні відомості про себе (наприклад, помилку в даті народження, прізвищі тощо), можна звернутися до Фонду, щоб виправити/актуалізувати інформацію.

У ПФУ надали алгоритм дій:

  • Зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  • В лівому боковому меню розділу “Комунікації з ПФУ” оберіть пункт “Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб” (далі — Анкета).
  • Заповніть екранну форму Анкети.
  • Поставте позначку в чек-боксі “Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних”.
  • Прикріпіть скан-копію паспорта, інших документів, що підтверджують актуальні/правильні дані (наприклад, свідоцтво про шлюб, зміну прізвища, імені, по батькові).
  • Підпишіть Анкету за допомогою КЕП: оберіть файл ключа та введіть пароль. Натисніть кнопку “Підписати та відправити до ПФУ”.  Після відправлення заяви на екрані з’явиться повідомлення “Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ”.
  • Результат обробки заяви перегляньте в особистому кабінеті в розділі “Мої звернення”. Після того, як фахівець Фонду опрацює Анкету, звернення набуде статусу “Виконано”.

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