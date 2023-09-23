Как внести изменения в личные данные на веб-портале э-услуг Пенсионного фонда

Можно обратиться в Фонд, чтобы исправить/актуализировать информацию.

Источник фото: pfu.gov.ua

Если в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины застрахованное лицо обнаружило неактуальные или неправильные сведения о себе (например, ошибку в дате рождения, фамилии и т.п.), можно обратиться в Фонд, чтобы исправить/актуализировать информацию.

В ПФУ предоставили алгоритм действий:

Зайдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В левом боковом меню раздела «Коммуникации с ПФУ» выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц» (далее – Анкета).

Заполните экранную форму Анкеты.

Поставьте отметку в чек-боксе «Я даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных».

Прикрепите скан копию паспорта, других документов, подтверждающих актуальные/правильные данные (например, свидетельство о браке, смену фамилии, имени, отчества).

Подпишите Анкету с помощью КЭП: выберите файл ключа и введите пароль. Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ». После отправки заявления на экране появится сообщение «Запись сохранена и отправлена на рассмотрение в ПФУ».

Результат обработки заявления просмотрите в личном кабинете в разделе Мои обращения. После того, как специалист Фонда проработает Анкету, обращение получит статус «Выполнено».

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