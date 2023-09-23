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Как внести изменения в личные данные на веб-портале э-услуг Пенсионного фонда

17:25, 23 сентября 2023
Можно обратиться в Фонд, чтобы исправить/актуализировать информацию.
Как внести изменения в личные данные на веб-портале э-услуг Пенсионного фонда
Источник фото: pfu.gov.ua
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Если в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины застрахованное лицо обнаружило неактуальные или неправильные сведения о себе (например, ошибку в дате рождения, фамилии и т.п.), можно обратиться в Фонд, чтобы исправить/актуализировать информацию.

В ПФУ предоставили алгоритм действий:

  • Зайдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  • В левом боковом меню раздела «Коммуникации с ПФУ» выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц» (далее – Анкета).
  • Заполните экранную форму Анкеты.
  • Поставьте отметку в чек-боксе «Я даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных».
  • Прикрепите скан копию паспорта, других документов, подтверждающих актуальные/правильные данные (например, свидетельство о браке, смену фамилии, имени, отчества).
  • Подпишите Анкету с помощью КЭП: выберите файл ключа и введите пароль. Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ». После отправки заявления на экране появится сообщение «Запись сохранена и отправлена на рассмотрение в ПФУ».
  • Результат обработки заявления просмотрите в личном кабинете в разделе Мои обращения. После того, как специалист Фонда проработает Анкету, обращение получит статус «Выполнено».

Как мы рассказывали, индексацию пенсий будут проводить по-новому: какие изменения ждут украинцев в 2024 году.

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