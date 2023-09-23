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  1. В Украине

В Киевской области военнослужащий военкомата хранил арсенал оружия и боеприпасов, фото

17:07, 23 сентября 2023
Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения.
В Киевской области военнослужащий военкомата хранил арсенал оружия и боеприпасов, фото
Фото: gp.gov.ua
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Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый незаконно хранил оружие и боеприпасы.

«Проведено 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле. Изъяты автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мину, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету, тепловизор и другое военное снаряжение», - сказано.

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - домашний арест в ночное время. В настоящее время прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение.

 

Фото: gp.gov.ua

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