Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, будут ли вручать повестки студентам

В ТЦК сообщили, что студенты могут получить повестку.

Фото: varta1.com.ua

Житомирский областной ТЦК и СП обнародовал разъяснения по отсрочке от мобилизации для студентов.

В ТЦК отмечают, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» об отмене отсрочки для некоторых студентов.

«Жители Житомирщины жалуются, что Житомирский районный ТЦК и СП отказывает в отсрочке от мобилизации студентам магистратуры дневной формы обучения. Студентам вручают повестку и направляют для прохождения военно-врачебной комиссии.

Изменения в Закон не приняты, а гражданам вручают повестки для того, чтобы они обновили данные и подтвердили факт обучения в учебном заведении», - говорится в сообщении.

Также в ТЦК добавляют, что в соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» все учащиеся обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные (городские) ТЦК и СП документы, справку из соответствующего учебного заведения.

«На самом деле, граждане Украины, прибывающие в ТЦК и СП для получения отсрочки от мобилизации, направляются на ВЛК для обследования и установления факта годности к военной службе. Ведь только пригодным предоставляется отсрочка, а не пригодные исключается из военного учета», – говорится в заявлении.

Напомним, Министерство обороны утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Кроме того, Минобороны нашло, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК: данные будут брать из электронной системы здравоохранения.

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