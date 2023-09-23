Мобілізація в Україні: в ТЦК пояснили, чи вручатимуть повістки студентам

В ТЦК повідомили, що студенти можуть отримати повістку.

Фото: varta1.com.ua

Житомирський обласний ТЦК та СП оприлюднив роз’яснення щодо відстрочки від мобілізації для студентів.

В ТЦК зазначають, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо скасування відстрочки для деяких студентів.

«Жителі Житомирщини скаржаться, начебто Житомирський районний ТЦК та СП відмовляє у відстрочці від мобілізації студентам магістратури денної форми навчання. Студентам вручають повістку та направляють для проходження військово-лікарської комісії.

Зміни до Закону не прийняті, а громадянам вручають повістки для того, щоб вони оновили дані та підтвердили факт навчання у навчальному закладі», - сказано у повідомленні.

Також в ТЦК додають, що відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» всі хто навчається зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) ТЦК та СП документи, довідку з відповідного навчального закладу.

«Насправді, громадяни України які прибувають в ТЦК та СП для отримання відстрочки від мобілізації, направляються на ВЛК для обстеження та встановлення факту придатності до військової служби. Адже лише придатним надається відстрочка, а не придатні виключається з військового обліку», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міністерство оборони затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Також Міноборони знайшло, як запобігти фальшивим діагнозам ВЛК: дані братимуть із електронної системи охорони здоров’я.

Ще ми писали, чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.