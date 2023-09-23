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  1. В Україні

Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінпослуг: НБУ пропонує до обговорення зміни

16:29, 23 вересня 2023
Зауваження та пропозиції до проєкту змін до Правил можна надати до 23 жовтня.
Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінпослуг: НБУ пропонує до обговорення зміни
Зображення: freepik.com
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Національний банк пропонує до обговорення з учасниками ринку зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Як зазначили у НБУ, мета змін – приведення звітності у відповідність до актуальних вимог законодавства України та нормативно-правових актів регулятора згідно з міжнародними стандартами звітності та пруденційними вимогами.

У проєкті змін до Правил:

по-перше, внесено зміни до  переліку учасників ринку небанківських фінансових послуг, на яких розповсюджується дія Правил, а саме: перелік доповнено колекторськими компаніями та виключено з нього страхових та/або перестрахових брокерів і лізингодавців. Лізингодавці після 01.01.2024 (до набуття ними статусу фінансової установи) мають подавати звітність відповідно до вимог, установлених до фінансових компаній;

по-друге, концептуально переглянуто та оновлено зміст файлів з показниками звітності. Водночас залишилася без змін структура файлів:

  • IR6 “Дані про операції перестрахування;
  • IR12 “Дані про набуття у власність / проведення дооцінки нерухомого майна”;
  • FR0 “Дані фінансової звітності”;
  • FR1 “Дані консолідованої фінансової звітності”;
  • OS1 “Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг”;
  • OS2 “Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг”;
  • OS3 “Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг”.

Водночас у зазначених файлах змінено перелік респондентів та звітний період:

  • виключено страховиків з переліку постачальників файлів FR0, FR1;
  • виключено кредитні спілки з переліку постачальників файлу FR0;
  • перелік постачальників, які подають файл FR1, доповнено ломбардами;
  • перелік постачальників, які подають файли OS1, OS2, OS3, доповнено колекторськими компаніями;
  • у файлах з показниками звітності IR6, IR12 змінився звітний період: вони подаватимуться за квартали, а не наростаючим підсумком з початку року;

по-третє, оновлено пояснювальну записку до звітності страховика, водночас скасовано подання ним актуарного звіту. Також скасовано подання пояснювальної записки до звітності кредитної спілки.

Ознайомитися з матеріалами до обговорення можна за посиланням:

Зауваження та пропозиції до проєкту змін до Правил можна надати до 23 жовтня 2023 року, надіславши їх на електронну адресу: [email protected].

Надаючи пропозиції, у НБУ просять зазначати найменування учасника ринку, прізвище, ім’я та телефон контактної особи.

Також пропозиції та зауваження можна надіслати на поштову адресу Національного банку.

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