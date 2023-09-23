У Києві відновлює курсування низка тролейбусних маршрутів

Відновлення руху пов’язано із завершенням дорожніх робіт кругової розв’язки на перетині проспекту Володимира Івасюка та вулиці Героїв Дніпра.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві від сьогодні, 23 вересня, за постійними схемами руху відновлять роботу тролейбусні маршрути № 24, 32, 34, 36, 44.

Як зазначили у КМДА, відновлення руху пов’язано із завершенням дорожніх робіт кругової розв’язки на перетині просп. Володимира Івасюка та вул. Героїв Дніпра.

Зокрема, тролейбуси рухатимуться:

маршрут №24 – «Вул. Північна – просп. Свободи»;

маршрут №32 – «Вул. Північна – вул. Сошенка»;

маршрут №34 – «Вул. Північна – ст. м. «Почайна»;

маршрут №36 – «Вул. Північна – вул. Чорнобильська»;

маршрут №44 – «Вул. Північна – просп. Степана Бандери».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.