В Киеве возобновляет курсирование ряд троллейбусных маршрутов

Возобновление движения связано с завершением дорожных работ круговой развязки на пересечении проспекта Владимира Ивасюка и улицы Героев Днепра.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве с сегодняшнего дня, 23 сентября, по постоянным схемам движения возобновят работу троллейбусные маршруты № 24, 32, 34, 36, 44.

Как отметили в КГГА, возобновление движения связано с завершением дорожных работ круговой развязки на пересечении просп. Владимира Ивасюка и ул. Героев Днепра.

В частности, троллейбусы будут двигаться:

маршрут №24 – «Ул. Северная – просп. Свободы»;

маршрут №32 – «Ул. Северная – ул. Сошенко»;

маршрут №34 – «Ул. Северная – ст. м. «Почайна»;

маршрут №36 – «Ул. Северная – ул. Чернобыльская»;

маршрут №44 – «Ул. Северная – просп. Степана Бандеры».

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