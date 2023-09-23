ВСУ прорвали оборону врага в Вербовом, – Тарновский

На левом фланге у Вербового мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше, - сказал Александр Тарнавский.

Украинские военные прорвали оборону российской оккупационной армии у села Вербовое в Запорожской области и продолжают движение вперед. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.

"На левом фланге возле Вербового мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", - сказал Тарнавский.

Он признал, что его войска двигаются медленнее, чем ожидалось: "Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой войне. Главное - не потерять эту инициативу. И не потерять это на практике, действиями".

Как пишет CNN, анализ доступных видео из открытых источников свидетельствует о том, что некоторые украинские подразделения пересекли важный рубеж российской обороны у села Вербовое.

Долгосрочная цель Украины – сломать "сухопутный коридор" россии, соединяющий оккупированную ею территорию с аннексированным Крымом.

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