В Киеве возле КГГА проходит митинг против скандальных закупок: появилась реакция мэрии

Киевляне пришли под здание КГГА с плакатами: «Клумбы не спасут нас от ракет», «Деньги на ВСУ», «ВСУ воюют не брусчаткой», «Дорога врага не уничтожит», «Брусчаткой войну не победить».

В субботу, 23 сентября, возле админздания Киевской городской администрации проходит митинг из-за нецелевого использования бюджета.

Люди требуют прекратить использовать бюджетные средства на вещи, которые не являются сейчас первой необходимостью, а направить их на нужды армии.

Участники акции пришли на митинг с плакатами: «Клумбы не спасут нас от ракет», «Деньги на ВСУ», «ВСУ воюют не брусчаткой», «Дорога врага не уничтожит», «Брусчаткой войну не победить».

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, который встретился с митингующими, сказал, что город с февраля 2022 года выделил на безопасность, оборону и нужды военных более 4,6 млрд грн.

«Из них почти 3,5 млрд грн ушло в виде субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные нужды воинских частей города, выполняющих боевые задания на передовой; свыше 700 млн грн на выплату материальной помощи защитникам и их семьям; 439 млн грн направлено на обеспечение квартирами защитников, их семей», – отметил Владимир Бондаренко.

Также он добавил, что Киевсовет на этот год в поддержку военных предусмотрел в общей сложности 5 млрд грн.

«Все возможные ресурсы город и дальше будет направлять нашим защитникам для приближения победы. Столица оказывает максимальную поддержку производителям дронов и другого необходимого оборудования. Это помещение, льготы, полное содействие. Киев усиливает поддержку ВСУ. И в этом вопросе должно быть максимальное взаимодействие местных, центральных властей и общественности», – отметил секретарь Киевского городского совета.

Фото из соцсетей

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