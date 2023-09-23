У Києві біля КМДА проходить мітинг проти скандальних закупівель: з’явилася реакція мерії

Кияни прийшли під будівлю КМДА з плакатами: «Клумби не врятують нас від ракет», «Гроші на ЗСУ», «ЗСУ воюють не бруківкою», «Дорога ворога не знищить», «Бруківкою війну не перемогти».

У суботу, 23 вересня, біля адмінбудівлі Київської міської адміністрації відбувається мітинг через нецільове використання бюджету.

Люди вимагають припинити використовувати бюджетні кошти на речі, які зараз не є першою необхідністю, а спрямувати їх на потреби армії.

Учасники акції прийшли на мітинг із плакатами: «Клумби не врятують нас від ракет», «Гроші на ЗСУ», «ЗСУ воюють не бруківкою», «Дорога ворога не знищить», «Бруківкою війну не перемогти».

Секретар Київради Володимир Бондаренко, який зустрівся з мітингувальниками, сказав, що місто з лютого 2022 року виділило на безпеку, оборону та потреби військових понад 4,6 млрд грн.

«З них майже 3,5 млрд грн пішло у вигляді субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин міста, які виконують бойові завдання на передовій; понад 700 млн грн на виплату матеріальної допомоги захисникам та їх сім’ям; 439 млн грн спрямовано на забезпечення квартирами захисників, їх сімей», - зазначив Володимир Бондаренко.

Також він додав, що Київрада на цей рік на підтримку військових передбачила загалом 5 млрд грн.

«Усі можливі ресурси місто і надалі буде спрямовувати нашим захисникам задля наближення перемоги. Столиця надає максимальну підтримку виробникам дронів та іншого необхідного обладнання. Це приміщення, пільги, повне сприяння. Київ посилює підтримку ЗСУ. І у цьому питанні має бути максимальна взаємодія місцевої, центральної влади та громадськості», – зазначив секретар Київської міської ради.

Фото з соцмереж

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