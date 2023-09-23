Власникам квартир зруйнованого будинку на Жилянській в Києві можуть виплатити компенсацію, але є умова

На яку компенсацію можуть розраховувати власники квартир, якщо експертиза визнає, що будинок на Жилянській не підлягає відновленню.

Джерело фото: glavcom

Компенсація за знищене житло у зруйнованому російським дроном будинку на вул. Жилянській в Києві може становити орієнтовно від 3 млн грн за квартиру, площею 32,6 кв. метрів, та до 8,3 млн грн за квартиру, площею 103,3 кв. метри. Чи зможуть власники розраховувати на таку компенсацію, стане зрозуміло після додаткового (інструментального) обстеження будинку, розповів заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

«Наразі міська Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені внаслідок збройної агресії росії об’єкти нерухомого майна вже отримала одну заяву на компенсацію за зруйновану квартиру в будинку на вул. Жилянська, 116-А. Однак розгляд цієї заяви Комісія буде вимушена тимчасово зупинити у зв’язку з проведенням інструментального обстеження будинку», – повідомив Вячеслав Непоп.

Він пояснив – враховуючи, що технічне обстеження будинку, яке ініціювали мешканці, проводилося візуальним та аналітичним способами, місто прийняло рішення провести основне (детальне) обстеження з інструментальним дослідженням конструкцій будинку із залученням фахівців організацій, які мають відповідне спеціальне обладнання.

«Коли ми отримаємо результати обстеження, зможемо повернутися до питання компенсації. І, якщо повторна експертиза визнає будинок таким, який не підлягає відновленню, ми розглядатимемо заяви про компенсацію за знищене нерухоме майно», – зауважив Вячеслав Непоп.

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