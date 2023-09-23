Владельцам квартир разрушенного дома на Жилянской в Киеве могут выплатить компенсацию, но есть условие

На какую компенсацию могут рассчитывать владельцы квартир, если экспертиза признает, что дом на Жилянской не подлежит восстановлению.

Источник фото: glavcom

Компенсация за уничтоженное жилье в разрушенном российским дроном доме на ул. Жилянской в Киеве может составлять ориентировочно от 3 млн грн. за квартиру, площадью 32,6 кв. метров и до 8,3 млн грн за квартиру площадью 103,3 кв. метра. Смогут ли владельцы рассчитывать на такую компенсацию, станет ясно после дополнительного (инструментального) обследования дома, рассказал замглавы КГГА Вячеслав Непоп.

«В настоящее время городская Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженные в результате вооруженной агрессии россии объекты недвижимого имущества уже получила одно заявление на компенсацию за разрушенную квартиру в доме по ул. Жилянская, 116-А. Однако рассмотрение этого заявления Комиссия будет вынуждена временно приостановить в связи с проведением инструментального обследования дома», – сообщил Вячеслав Непоп.

Он объяснил – учитывая, что техническое обследование дома, инициированное жильцами, проводилось визуальным и аналитическим способами, город принял решение провести основное (подробное) обследование с инструментальным исследованием конструкций дома с привлечением специалистов организаций, имеющих соответствующее специальное оборудование.

«Когда мы получим результаты обследования, мы сможем вернуться к вопросу компенсации. И, если повторная экспертиза признает дом таким, который не подлежит восстановлению, мы будем рассматривать заявления о компенсации за уничтоженное недвижимое имущество», – отметил Вячеслав Непоп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.