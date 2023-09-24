В Винницкой области задержали одиннадцать уклонистов, пытавшихся бежать за границу

Мужчины хотели незаконно попасть в Молдову.

Фото: dpsu.gov.ua

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники Могилев - Подольского отряда задержали одиннадцать граждан Украины призывного возраста, намеревавшихся незаконно пересечь границу со смежным государством. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Семь мужчин обнаружили вблизи государственной границы на участке отдела «Ямполь». Из них шестеро планировали добраться до сопредельной страны вплавь через Днестр. Еще один решил не рисковать и выбрал сухопутный участок с Приднестровским регионом Молдовы. Кроме того, стражи границы отдела Могилев-Подольский задержали правонарушителя, который намеревался также незаконно попасть за границу вне пункта пропуска», - говорится в сообщении.

В отношении задержанных составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дела направлены в суд.

Кроме того, еще трое мужчин планировали пересечь границу, используя поддельные документы в пункте пропуска «Могилев-Подольский».

«Благодаря бдительности пограничников установлено, что Временные удостоверения военнообязанных и Справки на выезжающих за границу военнослужащих - фиктивные и содержат признаки подделки», - добавляют пограничники.

Относительно граждан, сознательно использовавших поддельные документы и справки – стражи границы направили сообщения об обнаружении признаков преступлений в компетентные правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста.

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