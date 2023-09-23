Налоговая напоминает, когда ФОП можно торговать без РРО в селах

Но в таком случае следует использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций.

Налоговая служба в Луганской области рассказывает, при каких условиях ФОП можно торговать без РРО в селах.

Так, при осуществлении розничной торговли на территории села, поселка товарами физическим лицам – предпринимателям – плательщикам единого налога второй – четвертой групп разрешено проводить расчетные операции без применения регистраторов расчетных операций, но с использованием расчетных книг и книг учета расчетных операций.

Однако эта норма не применяется при наличии хотя бы одного из следующих условий:

такая розничная торговля осуществляется в торговом объекте, где также осуществляется торговля подакцизными товарами;

такими физическими лицами – предпринимателями осуществляется дистанционная торговля, в частности через Интернет;

сельскими, поселковыми советами принято решение об обязательном применении на территории села, поселка РРО.

В случае превышения годового объема расчетных операций по продаже – 167 размеров минимальной заработной платы (в 2023 году – 1 118 900 грн) на один пункт продажи товаров применение РРО обязательно.

Раньше мы писали, сколько лет можно использовать аппаратный РРО.

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