Налоговая напомнила, сколько лет можно использовать аппаратный РРО

Срок службы регистраторов расчетных операций устанавливает изготовитель данной продукции.

ГНС в Донецкой области сообщает, сколько лет можно использовать аппаратный РРО.

Согласно п. 2 Порядка технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12.05.2004 №601, срок службы – это срок, в течение которого производитель (поставщик) гарантирует работоспособность регистратора расчетных операций, в том числе комплектующих изделий и его составных частей, хранение информации в фискальной памяти при условии соблюдения пользователем требований эксплуатационных документов.

Срок службы регистраторов расчетных операций устанавливает изготовитель данной продукции.

Если производителем (поставщиком) не установлен срок службы (а это в основном касается старых моделей кассовых аппаратов), следует руководствоваться нормой относительно семилетнего с момента ввода в эксплуатацию, но не более девяти лет со дня выпуска, срока службы аппарата.

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