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  1. В Украине

Януковича и экс-заместителя Минюста будут судить за захват государственной власти в 2010 году

15:08, 17 июля 2023
В ГБР сообщили, что Виктор Янукович и заместитель Минюста неконституционным способом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий экс-президента.
Януковича и экс-заместителя Минюста будут судить за захват государственной власти в 2010 году
Фото: pravda.com
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Государственное бюро расследований сообщило, что в суд направлен обвинительный акт в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего заместителя Министра юстиции Украины по захвату ими государственной власти в 2010 году. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Работники ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства в июле прошлого года. Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

Следствием установлено, что в сентябре - октябре 2010 года Виктор Янукович и заместитель Министра юстиции Украины неконституционным образом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий бывшего Президента Украины.

В связи с продолжительным укрывательством бывших чиновников от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины осуществлялось по специальной (заочной) процедуре», - говорится в сообщении.

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