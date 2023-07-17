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ВККС розпочинає процедуру відрядження суддів – відомі перші судді

Питання відрядження суддів, а також дострокового припинення відрядження, будуть розглянуті у серпні.

Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

  1. В Україні

Януковича та ексзаступника Мін'юсту судитимуть за захоплення державної влади у 2010 році

15:08, 17 липня 2023
У ДБР повідомили, що Віктор Янукович та заступник Мін’юста у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень екс-президента.
Януковича та ексзаступника Мін'юсту судитимуть за захоплення державної влади у 2010 році
Фото: pravda.com
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Державне бюро розслідувань повідомило, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо екс-президента України Віктора Януковича та колишнього заступника Міністра юстиції України щодо захоплення ними державної влади у 2010 році. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження у липні минулого року. Стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Слідством встановлено, що у вересні - жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник Міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього Президента України.

У зв’язку з тривалим переховуванням колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою», - сказано у повідомленні.

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