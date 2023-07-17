Януковича та ексзаступника Мін'юсту судитимуть за захоплення державної влади у 2010 році

У ДБР повідомили, що Віктор Янукович та заступник Мін’юста у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень екс-президента.

Фото: pravda.com

Державне бюро розслідувань повідомило, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо екс-президента України Віктора Януковича та колишнього заступника Міністра юстиції України щодо захоплення ними державної влади у 2010 році. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження у липні минулого року. Стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Слідством встановлено, що у вересні - жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник Міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього Президента України.

У зв’язку з тривалим переховуванням колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою», - сказано у повідомленні.

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