Помічник судді Північно-західного апеляційного господарського суду встановив новий рекорд Європи

Роман Новак змагався у метанні спису та встановив власний рекорд і рекорд Європи.

Фото: nwag.court.gov.ua

Північно-західний апеляційний господарський суд повідомив, що помічник судді Роман Новак встановив новий рекорд Європи. Про це йдеться на офіційному сайті суду.

«Змагання з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату проходять із 09 по 17 липня на Charlety Stadium у Парижі. Свої країни на змаганнях представляють 1300 параатлетів з 107 країн світу. Україну представляє 31 спортсмен.

Роман Новак змагався у метанні спису. Метнувши спис на 58,42 м. Роман встановив власний рекорд та рекорд Європи, що забезпечило йому вихід до фінальної частини змагань. У підсумку змагань Роман здобув 8 місце.

Колектив Північно-західного апеляційного господарського суду вітає колегу із новими здобутками на спортивній ниві та бажає підкорення нових ще вищих вершин», - сказано у повідомленні.

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