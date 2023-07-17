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Помощник судьи Северо-западного апелляционного хозяйственного суда установил новый рекорд Европы

14:47, 17 июля 2023
Роман Новак соревновался в метании копья и установил личный рекорд, а также рекорд Европы.
Помощник судьи Северо-западного апелляционного хозяйственного суда установил новый рекорд Европы
Фото: nwag.court.gov.ua
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Северо-западный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что помощник судьи Роман Новак установил новый рекорд Европы. Об этом говорится на официальном сайте суда.

«Соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата проходят с 09 по 17 июля на Charlety Stadium в Париже. Свои страны на соревнованиях представляют 1300 параатлетов из 107 стран мира. Украину представляет 31 спортсмен.

Роман Новак соревновался в метании копья. Метнув копье на 58,42 м. Роман установил собственный рекорд и рекорд Европы, что обеспечило ему выход в финальную часть соревнований. В итоге соревнований Роман завоевал 8 место.

Коллектив Северо-западного апелляционного хозяйственного суда поздравляет коллегу с новыми достижениями на спортивной ниве и желает покорить новые еще высшие вершины», - говорится в сообщении.

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