Апелляционная палата ВАКС закрыла дело против нардепа Ирины Констанкевич

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство против нардепа Ирины Констанкевич и освободила ее от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Фото: volyn.com.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство против народного депутата Ирины Констанкевич по обвинению в недекларировании в связи с истечением срока давности привлечения ее к уголовной ответственности. Соответствующее определение было вынесено по итогам судебного разбирательства 17 июля.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Констанкевич, которая просила суд об освобождении от уголовной ответственности и закрытии производства.

«Рассмотрев ходатайство Констанкевич Ирины Мирославовны об освобождении ее от уголовной ответственности и закрытии производства, коллегия судей постановила: ходатайство удовлетворить. Приговор Высшего антикоррупционного суда, которым Констанкевич была признана виновной в (недекларировании) отменить. Освободить Констанкевич Ирину Мирославовну от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Закрыть уголовное производство против (Констанкевич) в связи с освобождением от уголовной ответственности», - объявила решение председательствующая судья Инна Калугина.

30 марта Высший антикоррупционный суд признал нардепа Ирину Констанкевич виновной в недекларировании арендованной квартиры в Киеве и оштрафовал ее на 44,2 тысяч гривен и на год запретил работать в органах власти.

«Констанкевич Ирину Мирославовну признать виновной в предъявленном обвиняемом по части первой статьи 366-2 Уголовного кодекса и назначить ей наказание в виде 2600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 44,2 тысячи гривен с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением представительства власти, в органах власти сроком на 1 год», - объявила приговор председательствующая судья Ольга Саландяк

Также суд поручил сообщить председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку о вынесении обвинительного приговора в отношении народного депутата Ирины Констанкевич. Согласно закону о статусе народного депутата, парламентарий в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор суда теряет мандат. В тоже время срок давности привлечения Констанкевич к уголовной ответственности истек до вступления приговора в законную силу

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 11 января 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Ирины Констанкевич, которой инкриминируют недостоверное декларирование. По версии следствия она не указала арендованную квартиру в Киеве.

Как установило НАПК, нардеп Констанкевич не указала в декларации квартиру в Киеве, которая была у нее в аренде на основании договоров от 29 и 31 августа 2019 года и 30 ноября 2020 года. Сама депутат объяснила, что якобы пользовалась этой квартирой периодически в течение 2020 менее 183 дней и только во время исполнения депутатских полномочий.

Однако НАПК это объяснение не учло. В Нацагентстве отметили, что депутат даже получала компенсацию из государственного бюджета за аренду этой квартиры.

Автор Ярослав Конощук

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