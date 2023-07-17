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Апеляційна палата ВАКС закрила справу проти нардепа Ірини Констанкевич

14:08, 17 липня 2023
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження проти нардепа Ірини Констанкевич та звільнила її від кримінальної відповідальності у зв’язку з завершенням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Апеляційна палата ВАКС закрила справу проти нардепа Ірини Констанкевич
Фото: volyn.com.ua
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження проти народного депутата Ірини Констанкевич за обвинуваченням у недекларування у зв’язку з завершенням строку давності притягнення її до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення було постановлено за підсумком судового розгляду 17 липня.

Таким чином суд задовольнив клопотання Констанкевич, яка просила суд про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття провадження

«Розглянувши клопотання Констанкевич Ірини Мирославівни про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття провадження колегія суддів постановила: клопотання задовольнити. Вирок Вищого антикорупційного суду, яким Констанкевич було визнано винуватою у(недекларуванні) скасувати. Звільнити Констанкевич Ірину Мирославівну від кримінальної відповідальності у зв’язку з завершенням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Закрити кримінальне провадження проти(Констанкевич) у зв’язку зі звільненням від кримінальної відповідальності», - оголосила рішення головуюча суддя Інна Калугіна.

30 березня Вищий антикорупційний суд визнав нардепа Ірину Констанкевич винуватою в недекларуванні орендованої квартири  у Києві та оштрафував її на 44,2 тисячі гривень і на рік заборонив працювати в органах влади

«Констанкевич Ірину Мирославівну визнати винуватою у пред’явленому обвинувачені за частиною першого статті 366-2 Кримінального кодексу та призначити їй покарання у вигляді 2600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 44,2 тисячі гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням представництва влади, в органах влади строком на 1 рік», - оголосила вирок головуюча суддя Ольга Саландяк.

Також суд доручив повідомити голову Верховної Ради Руслана Стефанчука про ухвалення обвинувального вироку стосовно народного депутата Ірини Констанкевич. Згідно до закону про статус народного депутата, парламентар стосовно якого набув законноъ сили обвинувальний вирок суду втрачає мандат. Разом з тим, строк давності притягнення Констанкевич до кримінальної відповідальності сплинув до набуття вироком стосовно неї законної сили.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 11 січня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно народної депутатки Ірини Констанкевич, якій інкримінують недостовірне декларування. За версією слідства, вона не вказала орендовану квартиру в Києві.

Як встановило НАЗК, нардеп Констанкевич не вказала у декларації квартиру в Києві, яка була в неї в оренді на підставі договорів від 29 і 31 серпня 2019 року та 30 листопада 2020 року. Сама депутат пояснила, що нібито користувалася цією квартирою періодично протягом 2020 року менше 183 днів і лише під час виконання депутатських повноважень.

Однак НАЗК це пояснення не врахувало. У Нацагентстві зазначили, що депутатка навіть отримувала компенсацію з державного бюджету за оренду цієї квартири.

Автор Ярослав Конощук

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