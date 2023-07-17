Значение экспертизы как доказательства для оценки размера причиненного субъектом власти вреда лицу, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения выводов судебной экспертизы для оценки размера вреда, причиненного лицу противоправным решением субъекта властных полномочий.

Верховный Суд рассмотрел в кассационном порядке административное дело по иску Общества к Исполнительному комитету городского совета о признании противоправным и отмене индивидуального акта и возмещении ущерба, причиненного его принятием.

В соответствии с установленными по этому делу обстоятельствами Исполком принял решение о демонтаже рекламной конструкции, принадлежащей истцу. В дальнейшем такое решение ответчика было признано противоправным, в результате чего Общество просило взыскать с Исполкома причиненный вред.

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении этой части исковым требованиям отказали.

В кассационной жалобе Общество просило отменить решение судов предыдущих инстанций в части отказа в удовлетворении иска о взыскании с ответчика вреда, причиненного его противоправным решением, мотивируя свои требования в частности тем, что апелляционной инстанции безосновательно отказано в удовлетворении ходатайства истца о назначении по делу судебной экспертизы целью проверки предоставленной суду проектно-сметной документации для восстановления демонтированных рекламных конструкций.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з доводами касаційної скарги у цій частині, скасував судові рішення та направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, зазначивши, що останній встановив не всі фактичні обставини справи, які мають вирішальне значення для її правильного вирішення, та, крім того, немотивовано відмовив у задоволенні клопотання позивача про проведення судової експертизи з метою достовірного з`ясування питань, що є предметом доказування, а саме – дійсної вартості майна, пошкодженого протиправним рішенням відповідача.

При цьому Суд врахував, що на підтвердження розміру заподіяної матеріальної шкоди протиправним рішенням Виконкому позивачем надано до суду копію розробленої спеціалізованим підприємством проектно-кошторисної документації на виконання відновлюваних робіт, в якому визначена загальна сума відновної вартості демонтованих засобів зовнішньої реклами.

Крім того, позивач подав до суду апеляційної інстанції клопотання, в якому просив призначити проведення судової експертизи з метою перевірки правильності розрахованої у проектно-кошторисній документації суми відновної вартості демонтованих засобів зовнішньої реклами. Судом у задоволенні цього клопотання було відмовлено.

На підставі аналізу положень статей 72-76 та 90 Кодексу адміністративного судочинства України Верховний Суд зазначив, що суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Тобто саме на суди покладається обов`язок щодо встановлення усіх обставин справи на підставі всебічного дослідження належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, здійснення їх оцінки та, за необхідності, перевірки.

Крім того, з огляду на положення Закону України «Про судову експертизу» та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, Суд дійшов висновку, що на підставі висновку інженерно-технічної, зокрема будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертиз можна вирішити питання, які входять до предмету доказування у цій справі, а саме - перевірка правильності складання проектно-кошторисної документації на виконання відновлюваних робіт демонтованих засобів зовнішньої реклами та проведених у ній розрахунків розміру шкоди, завданої позивачу демонтуванням засобів зовнішньої реклами.

Однак, суд апеляційної інстанції, відхиливши поданий позивачем доказ з підстав його недостовірності, відмовив у задоволені клопотання позивача щодо призначення експертизи, яка могла підтвердити достовірність поданого доказу та, відповідно, надати суду можливість встановити необхідну для правильного вирішення цієї справи обставину - розмір шкоди, завданої позивачу протиправним рішенням відповідача.

З огляду на вищезазначене, Верховний Суд дійшов висновку, що оцінка розміру шкоди, заподіяної особі протиправним рішенням суб’єкта владних повноважень, може бути здійснена на підставі будь-яких поданих стороною доказів, що відповідають ознакам належності, допустимості, достовірності та достатності, а завданням суду є надання їм правової оцінки за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, а також перевірці з метою встановлення усіх обставин справи та вирішення питань, що входить до предмету доказування.

Постанова Верховного Суду від 15 травня 2023 року у справі №380/25725/21 (адміністративне провадження № К/990/29907/22).

Автор: Наталья Мамченко

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