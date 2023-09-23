Податкова нагадує, коли ФОП можна торгувати без РРО у селах

Але в такому випадку потрібно використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.

Податкова служба у Луганській області розповідає, за яких умов ФОП можна торгувати без РРО у селах.

Так, при здійсненні роздрібної торгівлі на території села, селища товарами фізичним особам – підприємцям – платникам єдиного податку другої – четвертої груп дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій, але з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Однак ця норма не застосовується за наявності хоча б однієї із таких умов:

така роздрібна торгівля здійснюється у торговельному об’єкті, в якому також здійснюється торгівля підакцизними товарами;

такими фізичними особами – підприємцями також здійснюється дистанційна торгівля, зокрема через Інтернет;

сільськими, селищними радами прийнято рішення про обов’язкове застосування на території села, селища РРО.

У разі перевищення річного обсягу розрахункових операцій з продажу – 167 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2023 році – 1 118 900 грн) на один пункт продажу товарів застосування РРО є обов’язковим.

Раніше ми писали, скільки років можна використовувати апаратний РРО.

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