Зеленський звернувся до «нейтральних» країн: Посередників не буде: ви допомагаєте Україні або рф

Президент зазначив, що послаблення допомоги Україні – це ризик, бо росія може стати сильнішою.

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У війні росії проти України не можна зберігати нейтралітет. Про це сказав Президент Володимир Зеленський на після зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві, йдеться на сайті глави держави.

"Ти допомагаєш Україні або росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш росію. А потужна росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла", – заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що послаблення допомоги Україні – це ризик, але "якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися".

Він подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням та зброєю.

"Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все ж таки за це сьогодні платить Україна – людьми, кількістю смертей. Тому ми дуже вдячні за допомогу", – резюмував Президент.

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