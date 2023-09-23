Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати взялися виконувати рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням Конвенції відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адмінвідповідальності

До цього Велика Палата Верховного Суду відмовилася переглядати справу заявника після рішення ЄСПЛ, пославшись на те, що орган Національної поліції на стадії досудового оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення й так фактично виконує функцію обвинувачення.

На топ-посадах державної служби жінок має стати більше – НАДС

На посадах державної служби категорії «А» жінки зараз складають лише 31%, але євроінтеграція вимагає більшого.

Верховній Раді пропонують прибрати обов’язковість явки порушника до суду у деяких категоріях справ за КУпАП

Депутати пропонують вирішити проблему постійного перенесення судами розгляду справи через необхідність обов’язкової присутності порушника.

Стягнення з рахунків Пенсійного фонду, призначених для виплати пенсій, конкретних сум може поставити під загрозу функціонування Пенсійного фонду та нанести шкоду необмеженій кількості осіб: позиція ВС

Верховний Суд спробував знайти оптимальний баланс між функціонуванням Пенсійного фонду та ефективним виконанням судового рішення.

Слідчий ДБР вилучив в суді протокол огляду місця події, але забув повернути його в суд

В Хортицькому райсуді Запоріжжя тепер не знають, що робити з кримінальною справою далі.

  1. В Україні

На війні загинув адвокат із Запоріжжя

13:57, 23 вересня 2023
Адвокат Сергій Панченко загинув під час виконання бойового завдання на Мелітопольському напрямку.
На війні загинув адвокат із Запоріжжя
Фото: facebook.com/UkrainianNationalBarAssociation
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Національна асоціація адвокатів України повідомила, що під час виконання бойового завдання на Мелітопольському напрямку загинув адвокат із Запоріжжя Сергій Панченко.

Він понад 20 років він займався адвокатською діяльністю, був членом ревізійної комісії адвокатури Запорізької області.

«З першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну приєднався до лав волонтерів, згодом пройшов навчання у Великій Британії та став штурмовиком.

Загиблому військовослужбовцю і адвокату було 48 років.

«Серед колег Сергій Панченко мав величезний авторитет. Його знали як порядну, виховану, життєрадісну людину. Це колосальна втрата для всіх нас», - згадують його колеги.

Національна асоціація адвокатів України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Панченка. Він завжди житиме у серцях тих, хто його знав і любив.

Вічна пам'ять…», - сказано у пресслужбі НААУ.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Сергія Панченка.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду