На війні загинув адвокат із Запоріжжя

Адвокат Сергій Панченко загинув під час виконання бойового завдання на Мелітопольському напрямку.

Фото: facebook.com/UkrainianNationalBarAssociation

Національна асоціація адвокатів України повідомила, що під час виконання бойового завдання на Мелітопольському напрямку загинув адвокат із Запоріжжя Сергій Панченко.

Він понад 20 років він займався адвокатською діяльністю, був членом ревізійної комісії адвокатури Запорізької області.

«З першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну приєднався до лав волонтерів, згодом пройшов навчання у Великій Британії та став штурмовиком.

Загиблому військовослужбовцю і адвокату було 48 років.

«Серед колег Сергій Панченко мав величезний авторитет. Його знали як порядну, виховану, життєрадісну людину. Це колосальна втрата для всіх нас», - згадують його колеги.

Національна асоціація адвокатів України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Панченка. Він завжди житиме у серцях тих, хто його знав і любив.

Вічна пам'ять…», - сказано у пресслужбі НААУ.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Сергія Панченка.