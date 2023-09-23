На войне погиб адвокат из Запорожья

Адвокат Сергей Панченко погиб во время выполнения боевого задания на Мелитопольском направлении.

Фото: facebook.com/UkrainianNationalBarAssociation

Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщила, что во время выполнения боевого задания на Мелитопольском направлении погиб адвокат из Запорожья Сергей Панченко.

Он более 20 лет занимался адвокатской деятельностью, был членом ревизионной комиссии адвокатуры Запорожской области.

«С первого дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину присоединился к рядам волонтеров, впоследствии прошел обучение в Великобритании и стал штурмовиком.

Погибшему военнослужащему и адвокату было 48 лет.

«Среди коллег Сергей Панченко обладал огромным авторитетом. Его знали как порядочного, воспитанного, жизнерадостного человека. Это колоссальная потеря для всех нас», – вспоминают его коллеги.

Национальная ассоциация адвокатов Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Панченко. Он всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал и любил.

Вечная память…», - говорится в пресс-службе НААУ.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Сергея Панченко.