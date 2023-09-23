Зеленский о выборах: Люди не готовы тратить деньги не на военные нужны

По словам Главы государства, вопрос выборов даже не поднимался, потому что сегодня из-за безопасности он не актуален.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов к выборам, но общество не поддерживает эту идею, особенно когда средства направляются на другие нужды, а не на обеспечение военной безопасности. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Канаде

По словам Главы государства, самой большой сложностью для выборов во время войны являются вопрос безопасности относительно присутствия наблюдателей, голосования военных, жителей временно оккупированных территорий и украинцев за рубежом, а также финансирование кампании.

«В Украине, и совершенно справедливо, когда деньги сегодня хочет парламент или правительство направить на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война.

Мы даже не поднимали вопрос выборов, потому что сегодня из-за безопасности он не актуален... Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Я готов абсолютно. Безопасность - сложный элемент проведения выборов. Первая сложность в том, чтобы выборы провели демократично и прозрачно. Для этого нужны независимые наблюдатели из разных стран мира.

Как в окопах они будут голосовать? И как они будут голосовать даже на участках у линии фронта? Это говорит о том, что все должно быть в бомбоубежищах, потому что мы знаем россию, она расстреляет всех людей, которые придут. И кто из наблюдателей пойдет в окопы, готов приехать и там работать?

Люди, которые защищают права и свободы граждан, не будут иметь права и свободы, чтобы проголосовать, это какой-то нонсенс», - сказал Президент.

Ранее мы писали, что Зеленский отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ.

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