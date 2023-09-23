Зеленський про вибори: Люди не готові витрачати гроші не на військові потреби

За словами Глави держави, питання виборів навіть не порушувалося, тому що сьогодні через безпеку воно не актуальне.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, але суспільство не підтримує цієї ідеї, особливо коли кошти спрямовуються на інші потреби, а не на забезпечення військової безпеки. Про це він сказав під час прес-конференції у Канаді

За словами Глави держави, найбільшою складністю для виборів під час війни є безпекове питання щодо присутності спостерігачів, голосування військових, мешканців тимчасово окупованих територій та українців за кордоном, а також фінансування кампанії.

«В Україні, і абсолютно справедливо, коли гроші сьогодні хоче парламент або уряд направити на той чи інший напрямок, окрім зброї, суспільство не готове це підтримувати. І не просто не готове, воно проти максимально, тому що йде війна.

Ми навіть не порушували питання виборів, тому що сьогодні через безпеку воно не актуальне… Закон забороняє під час війни проводити ті чи інші вибори. Я готовий абсолютно. Безпека – складний елемент проведення виборів. Перша складність у тому, щоб вибори провели демократично і прозоро. Для цього потрібні незалежні спостерігачі з різних країн світу.

Як в окопах вони будуть голосувати? І як вони голосуватимуть навіть на дільницях біля лінії фронту? Це говорить про те, що все повинно бути в бомбосховищах, тому що ми знаємо Росію, вона розстріляє всіх людей, які прийдуть. І хто зі спостерігачів піде в окопи, готовий приїхати і там працювати?

Люди, які захищають права і свободи громадян, не будуть мати права і свободи, щоб проголосувати, це якийсь нонсенс», - сказав Президент.

Раніше ми писали, що Зеленський наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

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